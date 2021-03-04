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В Україні відновлять конкурси для держслужбовців

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 11:18
В Україні відновлять конкурси для держслужбовців Фото: держслужбовець (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні відновлять конкурси для державних службовців. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який Верховна рада ухвалила 23 лютого з урахуванням пропозицій глави держави.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців з дня набрання чинності документом мають бути оголошені конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину через COVID-19.

Також скасовується положення, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця з посади категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення глави уряду або відповідного міністра/керівника державного органу.

Нагадаємо, цей закон також повертає широкі повноваження виконуючим обов'язки міністрів.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила цей закон з пропозиціями президента.

Так, раніше Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

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