В Україні відновлять конкурси для держслужбовців

В Україні відновлять конкурси для державних службовців. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який Верховна рада ухвалила 23 лютого з урахуванням пропозицій глави держави.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців з дня набрання чинності документом мають бути оголошені конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину через COVID-19.

Також скасовується положення, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця з посади категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення глави уряду або відповідного міністра/керівника державного органу.