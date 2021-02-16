Рада повернула широкі повноваження в.о. міністрів
Верховна рада анулювала урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів. Це передбачено в законопроекті №4531.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Варто відзначити, що в редакції закону до першого читання ця норма була відсутня. Профільний комітет наполягав на необхідності цієї норми в документі, щоб в.о. міністра змогли приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.
Документ передбачає, що тільки через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, ці повноваження виконуючого обов'язки анулюються.
Таким чином в.о. міністрів повернули наступні повноваження:
- керівництво діяльністю міністерства,
- затвердження планів роботи міністерства, звітів,
- внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
- затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
- скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.
Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила цей закон в першому читанні. Він передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.
Як писало РБК-Україна, 14 лютого в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може "просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться".
Так, раніше ВР не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних.
Ми писали, що в парламенті можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віце-прем'єр-міністра.
Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.