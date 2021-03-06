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В Украине возобновили конкурсы для госслужащих, но они стартуют не сразу

Автор: Юлия Струк

В Украине возобновили конкурсы для государственных служащих. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Конкурсы должны объявить в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа.

Также отменяется положение, что субъект назначения может уволить госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра/руководителя государственного органа.

Напомним, этот закон также возвращает широкие полномочия исполняющим обязанности министров.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховная рада одобрила этот закон с предложениями президента.

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Новости Украины конкурсгосслужащиеЗакон
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