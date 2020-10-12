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У п'яти областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 жовтня 2020 10:49
У п'яти областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70% Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусів заповнені на 60,9%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантажені лікарні в Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.

У Києві ж цей показник становить 70,9%.

При цьому Кіровоградська область залишається єдиним регіоном, готовим до ослаблення карантину в країні. Тут показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 26,7 при нормі в 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 168,4.

Нагадаємо, станом на неділю лікарняні ліжка були заповнені на більш ніж 70% у чотирьох областях України.

Як писало РБК-Україна, в понеділок, 12 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування. У "червону зону" зараз входять два міста.

Відзначимо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 4420 осіб. Найбільше випадків у Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.

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