Канікули в школах можуть розпочатися вже цього тижня: ситуація в регіонах

Українська влада рекомендує ввести осінні канікули в школах з 15 жовтня. Львів та Одеса вводять канікули з 19 жовтня, яка ситуація в інших регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич заявила, що з 19 жовтня школярів переведуть на дистанційне навчання.

"Ми пропонуємо провести цей навчальний тиждень в звичайному форматі і дати дітям інтенсивне навантаження, а з 19 жовтня перейти на дистанційне навчання. 26 жовтня почнуться канікули, тобто ми отримаємо два тижні, під час яких діти не будуть контактувати один з одним", - зазначила вона.

Мер Львова Андрій Садовий рекомендував розпочати осінні канікули у школах Львова та області з 19 жовтня. Рішення має сьогодні прийняти обласна комісія з питань ТЕБ і НС.

Разом з тим, Чернігівська міська рада повідомляє, що в місті вводять канікули з 15 по 27 жовтня.

"Ми дослухалися до рекомендацій профільного міністра і, сподіваюся, в такий спосіб пригальмуємо стрімке поширення коронавірусної інфекції серед всіх учасників навчального процесу", - йдеться у повідомленні.

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook, що для школярів канікул з 15 жовтня не буде, бо катастрофічної ситуації із захворюванням немає.

"Ми ухвалили рішення, що продовжуємо навчання з 15 жовтня. Звісно, ми будемо відстежувати ситуацію. Сьогодні наші показники захворювання свідчать про те, що ми маємо 17 класів на самоізоляції із 1900 класів у школах Івано-Франківської ОТГ", - повідомив він.

Також голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що у школах Волині передбачили запровадження канікул з 15 по 30 жовтня.

"У школах Волині уже передбачені канікули із 15 жовтня по 30 жовтня. Після канікул регіональні комісії ТЕБ та НС і місцева влада будуть вирішувати питання щодо переходу навчальних закладів на дистанційне навчання у разі необхідності", - зазначив він.

Зазначимо, школи Харкова поки не будуть йти на дострокові канікули.

Також влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня.

Нагадаємо, у МОН будуть рекомендувати всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом.