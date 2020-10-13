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Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 16:39
Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжить карантин в Україні до кінця року. Також в постанову про карантинні обмеження внесуть зміни.

Про це він заявив на засіданні уряду.

Шмигаль зазначив, що це найбільш дієвий механізм для запобігання поширення коронавірусу.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - заявив він.

Як писало РБК-Україна, МОЗ рекомендував продовжити карантин у країні до 31 грудня.

Зазначимо, в Україні підтвердили 5133 нових випадки коронавірусу. Всього в країні захворіли вже більше 270 тисяч осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в чотирьох областях України хворими коронавірусом пацієнтами заповнені більше ніж 70% лікарняних ліжок.

Раніше президент Володимир Зеленський дав ряд доручень у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до 31 жовтня. З того часу ситуація з коронавірусом в країні погіршилася.

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