В Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові

За його словами, цей конгрес стане майданчиком діалогу і рішень.

"Відносини між центром і громадами мають стати якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Для цього ми створюємо конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України", - зауважив Зеленський.

В ході форуму голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про структуру цього конгресу. Його очолюватиме президент.

"Конгрес складається з двох палат: палат місцевих влад та палатів регіонів. Вони обиратимуть керівництво палат і делегуватимуть по три представники у президію конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни", - розповів він.

Президія конгресу засідатиме щомісячно, палати місцевих влад та регіонів збиратимуться щоквартально, загальне засідання буде кожні півроку або за вимогою, розповів голова ОП.

"Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні", - додав він.