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В Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в країні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові. Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами.

Про це на форумі розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цей конгрес стане майданчиком діалогу і рішень.

"Відносини між центром і громадами мають стати якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Для цього ми створюємо конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України", - зауважив Зеленський.

В ході форуму голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про структуру цього конгресу. Його очолюватиме президент.

"Конгрес складається з двох палат: палат місцевих влад та палатів регіонів. Вони обиратимуть керівництво палат і делегуватимуть по три представники у президію конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни", - розповів він.

Президія конгресу засідатиме щомісячно, палати місцевих влад та регіонів збиратимуться щоквартально, загальне засідання буде кожні півроку або за вимогою, розповів голова ОП.

"Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні", - додав він.

Раніше президент заявив, що в Україні ввели нову систему районів і дали повноваження громадам. За його словами, це не означає, що кожен регіон сам за себе.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами, "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Зазначимо, в Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

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