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В Украине появится конгресс местных властей при президенте

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в стране появится конгресс местных властей при президенте. Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами.

Об этом на форуме развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этот конгресс станет площадкой диалога и решений.

"Отношения между центром и общинами должны стать качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины", - отметил Зеленский.

В ходе форума глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о структуре этого конгресса. Его возглавит президент.

"Конгресс состоит из двух палат: палаты местных властей и палаты регионов. Они будут избирать руководство палат и делегировать по три представителя в президиум конгресса, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны", - рассказал он.

Президиум конгресса будет заседать ежемесячно, палаты местных властей и регионов будут собираться ежеквартально, общее заседание будет каждые полгода или по требованию, рассказал глава ОП.

"Конгресс станет площадкой для обсуждения местных проблем на самом высоком уровне", - добавил он.

Ранее президент заявил, что в Украине ввели новую систему районов и дали полномочия общинам. По его словам, это не означает, что каждый регион сам за себя.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти".

Отметим, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

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Новости Украины Владимир Зеленскийдеценрализация
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