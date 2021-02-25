Зеленський про децентралізацію: це не означає, що тепер кожен сам за себе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні запровадили нову систему районів і дали повноваження громадам. За його словами, це не означає, що кожен регіон сам за себе.

Про це він заявив на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30" .

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

"Громади отримали кошти, отримали повноваження, отримали ресурси. Зокрема, отримали земельні ресурси. Це не означає, що тепер кожен регіон сам за себе... Остаточно децентралізація ще не завершена", - зазначив він.

Він заявив, що в Україні впорядкували розподіл повноважень між районами та громадами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Зазначимо, в Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

Як писало РБК-Україна, до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови ВР "Про утворення і ліквідацію районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону