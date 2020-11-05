RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу"

Автор: Игорь Литвиненко

Українська делегація в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу". Відповідні пропозиції українська делегація надала в ОБСЄ і російській делегації.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Так, основними пунктами "плану дій" визначено:

  • виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;
  • скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
  • відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
  • збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
  • підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

"Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і парламентом України", - додали в українській делегації.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 10 листопада. До цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до плану.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі.

Також повідомлялося, що Україна планує провести обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" не пізніше 15 грудня 2020 року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКонтактная група