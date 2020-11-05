Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу". Відповідні пропозиції українська делегація надала в ОБСЄ і російській делегації.
Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.
Так, основними пунктами "плану дій" визначено:
"Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і парламентом України", - додали в українській делегації.
Наступне засідання ТКГ заплановано на 10 листопада. До цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до плану.
Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі.
Також повідомлялося, що Україна планує провести обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" не пізніше 15 грудня 2020 року.