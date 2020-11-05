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Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу"

Автор: Игорь Литвиненко

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу". Соответствующие предложения украинская делегация предоставила в ОБСЕ и российской делегации.

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Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Так, основными пунктами "плана действий" определены:

  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
  • отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);
  • подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) лишь при выполнении этих условий.

"Реальная реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины", - добавили в украинской делегации.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября. К этому времени в Украине ожидают, что в ОБСЕ сформируют собственную позицию и, возможно, внесут свои предложения к плану.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина планирует провести обмен пленными в формате "всех на всех" не позднее 15 декабря 2020 года.

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