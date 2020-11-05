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У Путіна відреагували на план України по досягненню миру на Донбасі

Новость на русском → Москва, Четвер 05 листопада 2020 11:23
У Путіна відреагували на план України по досягненню миру на Донбасі Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на план України по досягненню миру на Донбасі. У Кремлі вважають, що демілітаризація регіону і передача кордону розходяться з мінськими домовленостями.

Про це повідомляє ТАСС.

Прес-секретар Путіна - Дмитро Пєсков - не володіє інформацією, чи був запропонований Києвом план дій по досягненню миру на сході України переданий Москві. За його словами, пропозиція про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостями.

Пєсков сказав, що зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі безглузда, результатом має стати як мінімум підведення підсумків виконання "Мінська-2".

Зазначимо, українська сторона пропонує припинити конфлікт на Донбасі і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської області на початку 2021 року. Це є умови для проведення виборів в ОРДЛО 31 березня 2020 року.

Також голова МЗС України назвав умови проведення виборів в ОРДЛО.

До цього в Раді говорили, що поки неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.

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