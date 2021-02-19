Україна проситиме ЄС ввести нові "кримські" санкції проти Росії

Питання репресій в Криму піднімуть на засіданні сесії Генасамблеї ООН. Україна планує звернутись до ЄС для введення нових санкцій проти Російської Федерації.

Кулеба зазначив, що ще минулого року закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини у Криму.

"Ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини... Тому вже незабаром, можливо, навіть сьогодні, я підпишу ці документи, ми знову звернемось до ЄС з таким проханням", - заявив він.