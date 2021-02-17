Хвиля масових обшуків в Криму: затримали 7 людей, Україна відкрила дві справи
Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові. В ході цих обшуків затримали 7 кримських татар.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Сьогодні зранку в будинки кримських татар прийшли співробітники ФСБ. Відомо про затримання 7 осіб:
- Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли,
- Еюпов Азамат,
- Ялкабов Тимур Муміновіч,
- Федоров Олег,
- Ібрагімов Ернест,
- Сейдаметов Ленур,
- Шіхаметов Яшар.
Родичам на місцях проведення слідчих заходів російські силовики заявили, що затриманим закидають статтю 205.5 КК Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації, - ред.).
КОМЕНТАР ПОДРУЖЖЯ АЗАМАТА ЕЮПОВА, ПРО що ПРОЙШОВ ОБШУК У ЇХНЬОМУ БУДИНКУ
КОМЕНТАР ПОДРУЖЖЯ АЗАМАТА ЕЮПОВА ПРО МИНУЛИЙ ОБШУКУPosted by Кримська солідарність on Tuesday, February 16, 2021
У зв'язку з затриманнями прокуратура АРК відкрила дві кримінальні справи за ч. 2 ст. 162 (порушення недотор-канності житла) і ч. ст 2. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
ФСБ, в свою чергу, заявила про затримання "19 ісламістів, які планували диверсії і теракти на Північному Кавказі". Зокрема, затримання проводили в Криму.
Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Росія перетворила Крим в найпотужнішу військову базу.
Раніше в МЗС України заявили, що Росія окупацією українського Криму створила прецедент силової зміни кордонів.