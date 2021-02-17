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Хвиля масових обшуків в Криму: затримали 7 людей, Україна відкрила дві справи

Новость на русском → Севастополь, Середа 17 лютого 2021 09:50
Хвиля масових обшуків в Криму: затримали 7 людей, Україна відкрила дві справи Фото: російські силовики (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові. В ході цих обшуків затримали 7 кримських татар.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Сьогодні зранку в будинки кримських татар прийшли співробітники ФСБ. Відомо про затримання 7 осіб:

  • Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли,
  • Еюпов Азамат,
  • Ялкабов Тимур Муміновіч,
  • Федоров Олег,
  • Ібрагімов Ернест,
  • Сейдаметов Ленур,
  • Шіхаметов Яшар.

Родичам на місцях проведення слідчих заходів російські силовики заявили, що затриманим закидають статтю 205.5 КК Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації, - ред.).

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Posted by Кримська солідарність on Tuesday, February 16, 2021

У зв'язку з затриманнями прокуратура АРК відкрила дві кримінальні справи за ч. 2 ст. 162 (порушення недотор-канності житла) і ч. ст 2. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

ФСБ, в свою чергу, заявила про затримання "19 ісламістів, які планували диверсії і теракти на Північному Кавказі". Зокрема, затримання проводили в Криму.

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Росія перетворила Крим в найпотужнішу військову базу.

Раніше в МЗС України заявили, що Росія окупацією українського Криму створила прецедент силової зміни кордонів.

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