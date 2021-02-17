Хвиля масових обшуків в Криму: затримали 7 людей, Україна відкрила дві справи

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові. В ході цих обшуків затримали 7 кримських татар.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" .

Сьогодні зранку в будинки кримських татар прийшли співробітники ФСБ. Відомо про затримання 7 осіб:

Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли,

Еюпов Азамат,

Ялкабов Тимур Муміновіч,

Федоров Олег,

Ібрагімов Ернест,

Сейдаметов Ленур,

Шіхаметов Яшар.

Родичам на місцях проведення слідчих заходів російські силовики заявили, що затриманим закидають статтю 205.5 КК Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації, - ред.).

У зв'язку з затриманнями прокуратура АРК відкрила дві кримінальні справи за ч. 2 ст. 162 (порушення недотор-канності житла) і ч. ст 2. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

ФСБ, в свою чергу, заявила про затримання "19 ісламістів, які планували диверсії і теракти на Північному Кавказі". Зокрема, затримання проводили в Криму.