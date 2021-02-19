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Украина попросит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России

Автор: Анастасия Рокитна

Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН. Украина планирует обратиться к ЕС для введения новых санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что еще в прошлом году призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Крыму.

"Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека... Потому уже скоро, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой", - заявил он.

Напомним, Кулеба заявил, что политическое давление на Россию должно увеличиваться за агрессию в Украине.

Отметим, на этой неделе прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове. В ходе этих обысков задержали 7 крымских татар.

МИД Украины выразил протест из-за этих обысков, а затем и задержаний. У Зеленского назвали такие действия России очередным военным преступлением.

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