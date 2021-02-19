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Політичний тиск на Росію має збільшуватись: МЗС зробив заяву

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 09:28
Політичний тиск на Росію має збільшуватись: МЗС зробив заяву Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, продовжується робота в міжнародних судах.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Разом з тим, за словами міністра, у цьому році запустять "Кримську платформу".

"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала все дорожчою", - заявив він.

Нагадаємо, "Кримську платформу" запустять і на базі ПАРЄ. Це додаткова площадка для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.

Також стало відомо, що Франція приєднається до "Кримської платформи".

Разом з тим, Європейський парламент підтримує створення "Кримської платформи" для деокупації півострова.

Зазначимо, у вівторок, 23 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. В ході нього Україна представить доповідь про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

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