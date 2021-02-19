Політичний тиск на Росію має збільшуватись: МЗС зробив заяву

Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, продовжується робота в міжнародних судах.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Разом з тим, за словами міністра, у цьому році запустять "Кримську платформу".

"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала все дорожчою", - заявив він.