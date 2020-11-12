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Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу, - Ляшко

Автор: Анастасия Рокитна

Рішення про дату поставки Україні вакцини від коронавірусу приймуть 19 листопада. Україна отримає близько 8,5 млн доз.

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Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати поставки", - заявив він.

Зазначимо, Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

Прогноз погоди
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