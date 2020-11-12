Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, - Ляшко

Решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Украина получит около 8,5 млн доз.

Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни.

"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% количеству населения. Речь идет о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание COVAX будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентированных датах поставки", - заявил он.

Отметим, Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.

Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.