Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю і партнерство

Україна та Велика Британія підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Угоду підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Міністр розповів, що в угоди величезна кількість сторінок.

"Тільки що відбулося важливе підписання історичної угоди про вільну торгівлю, стратегічне партнерство між Україною і Великобританією", - сказав Кулеба.

Українська і британська сторони також обговорили запуск спеціальної програми технічної допомоги для України для навчання українського бізнесу, перш за все, - малого і середнього - для торгівлі з Британією. Британія, за словами Кулеби, це підтримала.

"Є у Європи два фланги: є західний фланг - це Великобританія, є східний фланг - це Україна, і сьогодні ці фланги стали один до одного ще ближче, а, значить, сьогодні Європа стала сильнішою", - зазначив він.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Британії буде оголошено про виділення гуманітарної допомоги Україні на 5,5 млн євро.

Додамо, Україна та Британія домовилися про розробку плану протидії гібридній війні, яку веде Російська Федерація. Домовленостей досягли під час зустрічі глави МВС України та радника прем'єра Британії.