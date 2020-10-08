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Украина и Британия подписали соглашение о свободной торговле и партнерстве

Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Министр рассказал, что у соглашения огромное количество страниц.

"Только что состоялось важное подписание исторического соглашения о свободной торговле, стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией", - сказал Кулеба.

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Украинская и британская стороны также обсудили запуск специальной программы технической помощи для Украины для обучения украинского бизнеса, прежде всего, - малого и среднего - для торговли с Британией. Британия, по словам Кулебы, это поддержала.

"Есть у Европы два фланги: есть западный фланг - это Великобритания, является восточный фланг - это Украина, и сегодня эти фланги стали друг к другу еще ближе, а, значит, сегодня Европа стала сильнее", - отметил он.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Британии будет объявлено о выделении гуманитарной помощи Украине на 5,5 млн евро.

Добавим, Украина и Великобритания договорились о разработке плана противодействия гибридной войне, которую ведет Российская Федерация. Договоренностей достигли во время встречи главы МВД Украины и советника премьера Британии.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаВеликобританиясоглашениеБорис Джонсон