Україна і Британія розроблять план протидії гібридній війні РФ

Україна та Британія напрацюють спільний план у питаннях протидії російській гібридній війні. За словами глави МВС Арсена Авакова, країни співпрацюють як близькі партнери проти спільних загроз.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та радник прем’єр-міністра Великобританії з міжнародних питань Девід Куаррі провели зустріч, під час якої обговорили протидію гібридним загрозам з боку Росії, терористичні акти на сході України та інформаційну війну.

Переговори відбулися у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона.

"Обговорили план співробітництва та обміну інформацією для протидії гібридній війні, яку веде Російська Федерація. Ми співпрацюємо як близькі партнери проти спільних загроз", - підкреслив глава МВС.

Окремо на зустрічі сторони обговорили співробітництво з міграційних питань та реалізацію МВС проекту з психологічної реабілітації ветеранів.

Нагадаємо, Верховній раді пропонують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії і окупації нею частини території України; в ВР зареєстрували відповідний законопроект №4188.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, агресія Росії в Україні загрожує глобальній безпеці.