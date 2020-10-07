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Британія виділить Україні 5,5 млн євро допомоги

Новость на русском → Лондон, Середа 07 жовтня 2020 11:43
Британія виділить Україні 5,5 млн євро допомоги Фото: Домінік Рааб (facebook.com/DominicRaabMP)
Автор: Игорь Литвиненко

Великобританія під час візиту українського президента Володимира Зеленського оголосить про виділення гуманітарної допомоги Україні в розмірі 5 мільйонів фунтів (5,49 млн євро - ред.). Кошти будуть виділені для підтримки суспільства на сході України.

Про це передає пресс-служба британського уряду.

Про це на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебой оголосить глава британського МЗС Домінік Рааб.

"Допомога Великобританії дозволить забезпечити продовольством, водою, медикаментами та психологічною підтримкою пережили сексуальне та гендерне насильство", - повідомили в уряді Британії.

Також Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повинні підписати угоду про політичну, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

"Стабільність України життєво важлива для безпеки Європи. Надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 млн фунтів і підписання угоди про... партнерство є наочною демонстрацією прихильності Великобританії справі процвітання і безпеки України", - повідомив Рааб.

Раніше РБК-Україна писало, яких результатів очікує МЗС України від візиту Володимира Зеленського до Британії.

Також Кулеба повідомляв, що Україна не проти, якщо британські десантники будуть розміщені на українській території.

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