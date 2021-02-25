Ткаченко назвав топ-3 пропагандистських тези Росії про Україну

Міністр зазначив, що російська пропаганда - це не інформація, а заздалегідь сплановані послання, які намагаються донести в будь-який спосіб. Серед основних пропагандистських тез Ткаченко виділив такий топ:

№1 Державна влада України порушує російськомовне населення

"З'явився цей наратив давно, але черговим приводом для вкидання фейків стало те, що вступила в силу ст. 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". МЗС Росії відразу звинуватив нас в "дискримінації російської мови" і "продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після державного перевороту в 2014 році", - заявив Ткаченко.

Міністр зазначив, що це робиться для поляризації шляхом підбурювання етнічних росіян і російськомовних українців в умисному порушенні їх прав і свобод.

№2 Україна - не самостійну державу, а інструмент західних політиків

За словами Ткаченка, ця пропаганда постійно використовується Кремлем. Зокрема, після введення санкцій проти "Північного потоку-2".

"Стверджується, що США шантажує Європу з допомогою України. Начебто, будь-який співробітник Держдепу може зателефонувати в Київ і зупинити поставки російського газу в Європу. Особливо розлютило Кремль звернення МЗС України та Польщі до президента США Джо Байдена з проханням використати всі засоби, щоб перешкодити завершенню "Північного потоку-2", - зазначив міністр.

Він пояснив, що Кремлю вигідна залежність від сусідів енергопостачання, особливо природного газу.

"Це дасть їм можливість шантажувати Україну через бізнесменів і політиків в європейських країнах", - додав Ткаченко.

№3 Санкції проти Медведчука - це боротьба зі свободою слова та репресії, пов'язані з падінням рейтингу Зеленського

Ткаченко заявив, що після введення санкцій проти трьох "каналів Медведчука" ("NewsOne", "ZIK" і "112 Україна") російські ЗМІ довго мовчали. Але після введення санкцій проти Віктора Медведчука "вибухнули".

"Російські влади втратили масштабний медійний ресурс, який маніпулював настроями, думками, політичними уподобаннями українців. Більше - образили поплічників самого Путіна, що, звичайно, викликало нервову істерію кремлівців", - зазначив Ткаченко.