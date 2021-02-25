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Ткаченко назвал топ-3 пропагандистских тезиса России об Украине

Автор: Игорь Литвиненко

Министр культуры Александр Ткаченко назвал топ-3 тезиса российской пропаганды об Украине. По его словам, российские медиа умышленно искажают образ Украины и украинцев.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

Министр отметил, что российская пропаганда - это не информация, а заранее спланированные послания, которые пытаются донести в любой способ. Среди основных пропагандистских тезисов Ткаченко выделил такой топ:

№1 Государственная власть Украины ущемляет русскоязычное население

"Появился этот нарратив давно, но очередным поводом для вбрасывания фейков стало то, что вступила в силу ст. 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". МИД России сразу обвинило нас в "дискриминации русского языка" и "продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после государственного переворота в 2014 году", - заявил Ткаченко.

Министр отметил, что это делается для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинский в умышленном нарушении их прав и свобод.

№2 Украина - не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков

По словам Ткаченко, эта пропаганда постоянно используется Кремлем. В частности, после введения санкций против "Северного потока-2".

"Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины. Вроде, любой сотрудник Госдепа может позвонить в Киев и остановить поставки российского газа в Европу. Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдена с просьбой использовать все средства, чтобы помешать завершению "Северного потока-2", - отметил министр.

Он пояснил, что Кремлю выгодна зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа.

"Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах", - добавил Ткаченко.

№3 Санкции против Медведчука - это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского

Ткаченко заявил, что после введения санкций против трех "каналов Медведчука" ("NewsOne", "ZIK" и "112 Украина") российские СМИ долго молчали. Но после введения санкций против Виктора Медведчука "взорвались".

"Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев. Больше - оскорбили приспешников самого Путина, что, конечно, вызвало нервную истерию кремлевцев", - отметил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на телеканалы "112", "ZIK" и "NewsOne" и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

На прошлой неделе Украина ввела санкции против Медведчука и его жены. Причиной санкций является финансирование терроризма.

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Новости Украины пропаганда РФАлександр Ткаченко
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