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Ткаченко про блокування трьох телеканалів: вони іноземна пропагандистська машина

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко відреагував на введення санкцій проти трьох телеканалів. За його словами, вони іноземна пропагандистська машина.

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, це не звичайні телевізійні мовники. Йдеться про NewsOne, ZIK, "112 Україна".

"Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля", - написав він.

Ткаченко зазначив, що цей кейс був винятковим. За його словами, рішення РНБО - симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу та незалежність України.

"І (їх заблокували, - ред.) не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції", - пояснив він.

Нагадаємо, вчора вночі президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Обмеження вводять терміном на 5 років.

Після того телеканали ZIK і Newsone припинили своє мовлення.

РБК-Україна писало, що голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на рішення про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

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