"Інформаційний вибух": голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Козака

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на рішення про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. Санкції на канали накладені на 5 років.

Про це він написав у своєму Facebook.

Він назвав заборону каналів без рішення суду "надзвичайною ситуацією".

"Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістів та медійників права на професію - це наступ на свободу слова", - сказав Томіленко.

Він додав, що рішення української влади є "інформаційним вибухом".

"Національний союз журналістів України буде інформувати про надзвичайної ситуації Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ", - підсумував голова НСЖУ.

2 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ. Зокрема каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Санкції вводять терміном на 5 років.