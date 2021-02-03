Ткаченко о блокировании трех телеканалов: они иностранная пропагандистская машина

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, они иностранная пропагандистская машина.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

По его словам, это не обычные телевизионные вещатели. Речь идет о NewsOne, ZIK, "112 Украина".

"Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля", - написал он.

Ткаченко отметил, что этот кейс был исключительным. По его словам, решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины.

"И (их заблокировали, - ред.) не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины от этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", - пояснил он.

Напомним, вчера ночью президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

После того телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание.

РБК-Украина писало, что глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.