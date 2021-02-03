ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ткаченко о блокировании трех телеканалов: они иностранная пропагандистская машина

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 09:01
Ткаченко о блокировании трех телеканалов: они иностранная пропагандистская машина Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, они иностранная пропагандистская машина.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

По его словам, это не обычные телевизионные вещатели. Речь идет о NewsOne, ZIK, "112 Украина".

"Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля", - написал он.

Ткаченко отметил, что этот кейс был исключительным. По его словам, решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины.

"И (их заблокировали, - ред.) не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины от этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", - пояснил он.

Напомним, вчера ночью президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

После того телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание.

РБК-Украина писало, что глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика телеканалы пропаганда РФ Санкции
NEWS
В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
Сергей Щербина, Анастасия Рокитна В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
DAILY
Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро