Коли Тіхановська повернеться в Білорусь: опозиціонерка просить спецгарантії

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіханоська заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.

Про це повідомила прес-служба опозиціонерки.

Вона закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення додому для неї та інших лідерів демократичних сил.

"Разом з міжнародним співтовариством я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення", - повідомила вона.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради.

Крім того, в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.

Вона також потрапила в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

Тоді в штабі білоруської опозиціонерки заявили, що Тіхановська не була повідомлена про ситуацію.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку.