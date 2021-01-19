Коли Тіхановська повернеться в Білорусь: опозиціонерка просить спецгарантії
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіханоська заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.
Про це повідомила прес-служба опозиціонерки.
Вона закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення додому для неї та інших лідерів демократичних сил.
"Разом з міжнародним співтовариством я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення", - повідомила вона.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради.
Крім того, в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.
Вона також потрапила в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.
Тоді в штабі білоруської опозиціонерки заявили, що Тіхановська не була повідомлена про ситуацію.
Також РБК-Україна писало, що Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку.