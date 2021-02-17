Ситника можуть звільнити з НАБУ. З'явився текст законопроекту
Директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника можуть звільнити. Уряд подав законопроект, згідно з яким повноваження директора бюро виконуватиме перший заступник.
Текст відповідного законопроекту опубліковано на сайті Верховної ради.
До прикінцевих та перехідних положення закону про НАБУ пропонується внести норму про те, що особа, яка за станом на день набрання чинності цих змін обіймає посаду першого заступника голови НАБУ, здійснює повноваження директора до моменту призначення нового, згідно з процедурою, визначеною в цьому законі.
Таким чином, передбачається, що Ситника звільнять, а його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.
Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що новий закон про НАБУ передбачає звільнення Артема Ситника, а також нову процедуру обрання директора.
У листопаді президент Володимир Зеленський пообіцяв "Великій сімці", що Ситник залишиться на своїй посаді після рішень Конституційного суду та Окружного адміністративного суду Києва.