Ситника можуть звільнити з НАБУ. З'явився текст законопроекту

Директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника можуть звільнити. Уряд подав законопроект, згідно з яким повноваження директора бюро виконуватиме перший заступник.

До прикінцевих та перехідних положення закону про НАБУ пропонується внести норму про те, що особа, яка за станом на день набрання чинності цих змін обіймає посаду першого заступника голови НАБУ, здійснює повноваження директора до моменту призначення нового, згідно з процедурою, визначеною в цьому законі.

Таким чином, передбачається, що Ситника звільнять, а його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.