Сытника могут уволить из НАБУ. Появился текст законопроекта
Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника могут уволить. Правительство подало законопроект, согласно которому полномочия директора бюро будет исполнять первый заместитель.
Текст соответствующего законопроекта опубликован на сайте Верховной рады.
В заключительные и переходные положения закона о НАБУ предлагается внести норму о том, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу этих изменений занимает должность первого замглавы НАБУ, осуществляет полномочия директора до момента назначения нового, согласно процедуре, определенной в этом законе.
Таким образом, предполагается, что Сытника уволят, а его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что новый закон о НАБУ предусматривает увольнение Артема Сытника, а также новую процедуру избрания директора.
В ноябре президент Владимир Зеленский пообещал "Большой семерке", что Сытник останется на своей должности после решений Конституционного суда и Окружного административного суда Киева.