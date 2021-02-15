Ситника можуть звільнити з НАБУ. Законопроект внесли до Ради
Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінити в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції.
Відповідний законопроект у Верховній раді зареєстрував Кабінет міністрів.
Підтриманий урядом проект закону про НАБУ був зареєстрований в парламенті під номером 5070. Документ вже передали на розгляд керівництву Ради.
Однак тексту документу поки що на сайті Верховної ради немає.
Як розповів міністр юстиції Денис Малюська, законопроект передбачає звільнення Ситника з посади директора НАБУ та вводить новий механізм призначення очільника бюро. Згідно з документом, поки обиратимуть нового директора, бюро буде очолювати перший заступник директора глави НАБУ.
Нагадаємо, в грудні 2020 року окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро втратили силу після того, як були визнані неконституційними. Таким чином, в Україні зараз немає законної процедури призначення директора НАБУ, що, втім, ніяк не впливає на статус Артема Ситника або самого бюро.
При цьому міністр юстиції Денис Малюська заявив РБК-Україна, що призначення нового директора НАБУ поки неактуально, і влада зосереджена на розробці конституційних змін, щоб врегулювати питання.
У листопаді президент Володимир Зеленський обіцяв послам G7, що Ситник залишиться на своїй посаді.