Суд закрив перше справу щодо недостовірного декларування після рішення КСУ

ВАКС закрив справу проти екс-голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля. Він звинувачувався в декларуванні недостовірної інформації.

Про це РБК-Україна повідомили в суді.

Зокрема, НАБУ встановило, що колишній губернатор не задекларував доходи на 43 мільйони гривень, нерухомість та 5 автомобілів.

Справа закрита у зв'язку з тим, що 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до нардепів від "Слуги народу" перед сьогоднішнім засіданням фракції, що останні рішення Конституційного суду є прямим і швидким шляхом до кровопролиття в країні.

Минулого тижня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування, після чого президент вніс закон про звільнення суддів. При цьому глава КСУ Олександр Тупицький вважає, що цей законопроект має ознаки конституційного перевороту.

Також стало відомо, що Верховна рада планує відновити е-декларування новим законом.