Рада планує відновити е-декларування новим законом

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом. Він має бути зареєстрований у ВР до кінця понеділка, 2 листопада.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Це рішення (КСУ, - ред.) призвело до серйозного дисбалансу у системі прийняття рішень… Сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроект, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідне рішення щодо питань, які були підняті КСУ у своєму рішенні…Ці рішення повинні бути прийняті на цьому пленарному тижні", - підкреслив Разумков.

Зазначимо, раніше перший замглави комітету з питань фінансів Ярослав Железняк опублікував текст цього законопроекту.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" сьогодні ввечері проведе засідання фракції. На ньому обговорюватимуть законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Проте 29 жовтня Кабінет міністрів України опублікував розпорядження про відновлення системи електронного декларування. Робота системи була заблокована рішенням Конституційного суду України.