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Суд закрыл первое дело по недостоверному декларированию после решения КСУ

Автор: Олег Черныш

ВАКС закрыл дело против экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля. Он обвинялся в декларировании недостоверной информации.

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Об этом РБК-Украина сообщили в суде.

В частности, НАБУ установило, что бывший губернатор не задекларировал доходы на 43 миллиона гривен, недвижимость и 5 автомобилей.

Дело закрыто в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил в обращении к нардепам от "Слуги народа" перед сегодняшним заседанием фракции, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране.

На прошлой неделе КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование, после чего президент внес закон об увольнении судей. При этом глава КСУ Александр Тупицкий считает, что этот законопроект имеет признаки конституционного переворота.

Также стало известно, что Верховная рада планирует восстановить е-декларирование новым законом.

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