Зеленський про рішення КСУ: прямий і швидкий шлях до кровопролиття

Президент України Володимир Зеленський вважає, що останні рішення Конституційного суду є прямим і швидким шляхом до кровопролиття в країні. Про це він заявив у зверненні до нардепів від "Слуги народу" перед сьогоднішнім засіданням фракції.

Запис цього звернення є у розпорядженні РБК-Україна.

За його словами, треба зробити складний, але обов'язковий вибір.

"Дивна поведінка суддів КСУ в лічені години поставила країну на грань катастрофи - або країна знову буде втягнута у кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування, або ми нарешті станемо справді потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово "Ні". Ні брехні", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що "Слуга народу" має показати свою єдність.

"Очевидно, що за підсумками сьогоднішніх рішень ми будемо приймати глобальні рішення. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, оскільки час розмов завершився... Треба прийняти жорсткі рішення щодо Конституційного суду. Обов'язково, це навіть не прохання... Поки можу сказати одне: останні рішення КСУ - ці скандальні скасування фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний суд за гроші, ми не зупинимо, то отримаємо протистояння на вулиці", - додав Зеленський.

Справжність звернення Зеленського підтвердила РБК-Україна його прес-секретар Юлія Мендель.

"Президент дійсно записав аудіозвернення до фракції щодо ситуації з Конституційним судом. Адже часу занадто мало, щоб мати можливість обговорити цю ситуацію докладно з кожним парламентарієм. У зверненні президент виклав ідеологічне бачення ситуації та нагадав фракції про ті базові принципи, на яких будувалася партія "Слуга народу", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні увечері "Слуга народу" проведе засідання фракції, на якому обговорять законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Минулого тижня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування, після чого президент вніс закон про звільнення суддів. При цьому глава КСУ Олександр Тупицький вважає, що цей законопроект має ознаки конституційного перевороту.

Також стало відомо, що Верховна рада планує відновити е-декларування новим законом.