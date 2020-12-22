Суд розгляне арешт Татарова 24 грудня, САП просить 10 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розгляне арешт заступника голови Офісу президента Олега Татарова цього тижня. Засідання відбудеться 24 грудня.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі суду.

"Розгляд призначено на 24 грудня на 12:30", - розповіли в прес-службі суду.

Також повідомляється, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро просять про арешт Татарова із заставою 10 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Татаров склав повноваження заступника голови Офісу президента на час слідства.

Минулого тижня йому оголосили підозру в причетності до корупції. За даними антикорупційних органів, він, працюючи в будівельній компанії "УкрБуд", міг бути причетним до надання хабара за недостовірний висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

У цій справі фігурують забудовник Максим Микитась та судовий експерт Костянтин Дубонос. Нібито через Татарова останньому було передано паркомісце, за що той вніс недостовірні дані в експертизу, занизивши вартість житлового комплексу на Печерську.