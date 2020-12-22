Суд рассмотрит арест Татарова 24 декабря, САП просит 10 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрит арест замглавы Офиса президента Олега Татарова на этой неделе. Заседание состоится 24 декабря.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение назначено на 24 декабря на 12:30", - рассказали в пресс-службе суда.

Также сообщается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят об аресте Татарова с залогом 10 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Татаров сложил полномочия замглавы Офиса президента на время следствия.

На прошлой неделе ему объявили подозрение в причастности к коррупции. По данным антикоррупционных органов, он, работая в строительной компании "УкрБуд", мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

В этом деле фигурируют застройщик Максим Микитась и судебный эксперт Константин Дубонос. Якобы через Татарова последнему было передано паркоместо, за что тот внес недостоверные данные в экспертизу, занизив стоимость жилого комплекса на Печерске.