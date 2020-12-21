ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Татаров склав повноваження заступника голови ОП на час слідства

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 15:21
Татаров склав повноваження заступника голови ОП на час слідства Фото: Олег Татаров (slidstvo.info)
Автор: Мілан Лєліч

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров тимчасово припинив повноваження на час слідства. Національне антикорупційне бюро підозрює його в причетності до корупції.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

За його словами, Татаров написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків і передачі їх іншій посадовій особі.

"Це зроблено для того, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів, так як Татаров як раз займається так званим силовим блоком. Сьогодні він у добровільному порядку сам прийшов до НАБУ, щоб взяти участь у процесуальних діях і відповісти на всі питання, які є до нього і які викликають значний суспільний резонанс", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Татарову оголосили підозру в причетності до корупції. Слідство стверджує, що, працюючи в будівельної компанії "УкрБуд", він міг бути причетний до надання хабара за недостовірний висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

Татаров був призначений в Офіс президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрямок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика подозрение НАБУ Офіс президента
NEWS
Новий COVID-19 виявили ще в чотирьох країнах, ВООЗ закликає посилити контроль
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Новий COVID-19 виявили ще в чотирьох країнах, ВООЗ закликає посилити контроль
DAILY
Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським