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Степанов першим з чиновників вакцинувався від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинувалася від коронавірусу. Він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від COVID.

Міністр зробив це публічно, процедуру показали на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва.

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувалася, то ти граєш в гру ... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш ", - заявив він журналістам.

Він додав, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

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Новини України медицинаМаксим СтепановCOVID-19Коронавірус
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