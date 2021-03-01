Степанов першим з чиновників вакцинувався від коронавірусу

Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва.

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувалася, то ти граєш в гру ... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш ", - заявив він журналістам.

Він додав, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

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