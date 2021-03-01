UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов первым из чиновников вакцинировался от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса. Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID.

Министр сделал это публично, процедуру показали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил он журналистам.

Он добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что в национальный план вакцинации внесли изменения, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог получить прививку от COVID в числе первых. Министр уточнил, что президент будет вакцинироваться публично.

Сегодня Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники. По его словам кампания должна проходить планово, особенно на передовой в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медицинаМаксим СтепановCOVID-19Коронавирус
Читайте также
Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники
Прогноз погоды