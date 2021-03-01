Зеленський вимагає не зупиняти вакцинацію на вихідні та свята

Президент Володимир Зеленський вимагає не зупиняти вакцинацію в Україні на вихідні та свята. Вакцинація від COVID має проходити планово.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Зокрема, на нараді він вимагав чіткого плану вакцинації і продовження переговорів з виробниками для прискорення поставок вакцин. Крім того, він підняв питання про те, що свята не мають вплинути на процес імунізації проти COVID-19.

"Наші військові повинні отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. А значить, вакцинація повинна проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові і вихідні не зменшувати кількість вакцинованих", - заявив Зеленський.