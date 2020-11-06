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Степанов спростував введення в Україні "чорної" зони карантину

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я спростували введення в країні "чорної" зони карантину. Цю інформацію назвали фейком.

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Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалось.

"Мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалось, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав він.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна розповів, що щодо "чорних" зон ведеться дискусія, що це один із варіантів впровадження короткочасних локдаунів.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун. Втім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатись до більш жорстоких обмежень.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні. Зокрема, мова йде про обмеження для зон харчування, розважальних зон в ТРЦ.

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