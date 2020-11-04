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"Чорна" зона або короткочасний локдаун: як в Україні можуть посилити карантин

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 12:49
"Чорна" зона або короткочасний локдаун: як в Україні можуть посилити карантин Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

У Держспоживслужбі Києва розповіли, як в Україні можуть посилити карантин. Щодо введення в країні "чорної" зони ведуть дискусії.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава відомства Олег Рубан.

За його словами, це поки тільки на стадії обговорення, але якщо буде прийнято рішення, то його виконання обов’язково.

"Я знаю, що з приводу цього ("чорної" зони, - ред.) ведеться дискусія, що це один із варіантів впровадження короткочасних локдаунів, але як показує практика різних країн це малоефективний засіб і призводить до зниження соціальної активності", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні поки діє світлофорний принцип поділу країни на зони карантину. В країні діють зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівні епідеміологічної небезпеки.

Втім, у Кабінеті міністрів допускають, що вже час відходити від цього і вводити новий принцип карантинного зонування.

Тим часом, у МОЗ не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня". Про те, що його можуть ввести, стало відомо РБК-Україна через свої джерела ще вчора.

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