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Карантин в Україні можуть посилити: що пропонує МОЗ

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 09:48
Карантин в Україні можуть посилити: що пропонує МОЗ Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні. Зокрема, мова йде про обмеження для зон харчування, розважальних зон в ТРЦ.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, МОЗ хоче, щоб в торгових центрах працювали лише магазини, щоб люди могли купити собі речі і це не впливало на економіку країни.

Також уряд будуть просити заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, басейнів.

"Заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідеміологічних норм, що прописані в постанові. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує норми, а ті, хто дотримуються, щоб могли працювати", - розповів Ляшко.

МОЗ рекомендує закладам ввести час для обслуговування літніх людей - від 10 до 12 годин. Ляшко уточнив, що це рекомендація і вона не забороняє літнім людям відвідувати заклади і в інший час. За його словами, саме у людей віком 60+ найбільш тяжко протікає коронавірусна хвороба.

Також вводять додаткові обмеження для "червоної" зони.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 9850 нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, Степанов допустив введення в країні карантину "вихідного дня".

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