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Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 13:59
Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун. Втім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатись до більш жорстоких обмежень.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, країни світу вводять повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.

"Ми зараз не збираємось йти цим шляхом, вводити локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень", - заявив він.

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