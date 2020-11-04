Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун. Втім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатись до більш жорстоких обмежень.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, країни світу вводять повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.

"Ми зараз не збираємось йти цим шляхом, вводити локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень", - заявив він.

Новина доповнюється...