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США підтримали санкції проти Медведчука. Вашингтон запровадив їх ще в 2014

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки підтримують рішення про санкції проти Віктора Медведчука - народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя". При цьому нагадали, що Вашингтон запровадив обмеження проти нього ще до 2014 року.

Про це в Twitter повідомило посольство США в Україні.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності через санкції. Медведчук був під санкціями США з 2014 за підрив української безпеки, територіальної цілісності та демократичних інститутів", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, цього тижня Рада безпеки і оборони України ввела санкції проти Медведчука за фінансування терористичної діяльності на Донбасі. При цьому під санкції потрапляє все його майно.

Крім того, у державну власність мають тепер повернути частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", який експлуатує компанія, пов'язана з Медведчуком. Також під санкції потрапила його дружина Оксана Марченко. За офіційними даними, вона володіє нафтопереробним заводом в Ростовській області (Російська Федерація), який постачає паливо на окупований Донбас.

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