США підтримали санкції проти Медведчука. Вашингтон запровадив їх ще в 2014

Сполучені Штати Америки підтримують рішення про санкції проти Віктора Медведчука - народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя". При цьому нагадали, що Вашингтон запровадив обмеження проти нього ще до 2014 року.
Про це в Twitter повідомило посольство США в Україні.
"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності через санкції. Медведчук був під санкціями США з 2014 за підрив української безпеки, територіальної цілісності та демократичних інститутів", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, цього тижня Рада безпеки і оборони України ввела санкції проти Медведчука за фінансування терористичної діяльності на Донбасі. При цьому під санкції потрапляє все його майно.
Крім того, у державну власність мають тепер повернути частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", який експлуатує компанія, пов'язана з Медведчуком. Також під санкції потрапила його дружина Оксана Марченко. За офіційними даними, вона володіє нафтопереробним заводом в Ростовській області (Російська Федерація), який постачає паливо на окупований Донбас.