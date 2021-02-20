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США поддержали санкции против Медведчука. Вашингтон ввел их еще в 2014

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки поддерживают решение Украины о санкциях против Виктора Медведчука - народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь". При этом напомнили, что Вашингтон ввел ограничения против него еще в 2014 года.

Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите ее суверенитета и территориальной целостности через санкции. Медведчук был под санкциями США с 2014 за подрыв украинской безопасности, территориальной целостности и демократических институтов", - отметили в посольстве.

Напомним, на этой неделе Совет безопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука за финансирование террористической деятельности на Донбассе. При этом под санкции попадает все его имущество.

Кроме того, в государственную собственность должны теперь вернуть часть нефтепровода "Самара - Западное направление", который эксплуатирует компания, связанная с Медведчуком. Также под санкции попала его жена Оксана Марченко. По официальным данным, она владеет нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области (Российская Федерация), который поставляет топливо на оккупированный Донбасс.

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Новости Украины Виктор МедведчукСоединенные Штаты АмерикиСанкции
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