Тривожна інформація: у Путіна відреагували на санкції проти Медведчука

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти нардепа Віктора Медведчука. У Кремлі назвали цю інформацію "тривожною".

За словами Пєскова, у Кремлі занепокоєні тим, що в Україні "набирає силу тенденція на політичні реакції".

"Це дуже тривожна інформація. Тривожна вона, тому що ми бачимо набираючу силу реакційну тенденцію в Україні... В міру того, як ця реакційна тенденція зміцнюється і починає домінувати на українській політичній арені, більш неспокійно стає на лінії зіткнення", - сказав він.

Пєсков зазначив, що у Кремлі занепокоєні, чи не планує Україна вирішити питання Донбасу силовими методами.

"Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо політиків України. Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що знову керівництво України вважатиме за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - заявив речник Кремля.