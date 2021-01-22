Радники "нормандської четвірки" сьогодні не зустрінуться. Переговори перенесли

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", яка була запланована на сьогодні, не відбудеться. Переговори у форматі відеоконференції перенесли.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, близьке до переговорів.

У той же час російські ЗМІ пишуть, що переговори політичних радників перенесено на кілька днів за згодою сторін.

Відзначимо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук в коментарі РБК-Україна розповів, що політичні радники повинні оцінити виконання домовленостей лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. А також запропонувати нові підходи до врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки без цього неможливо сподіватися на зрушення в мирному процесі.

Нагадаємо, минула зустріч радників в Берліні не принесла конкретних результатів. Зокрема, жодна зі сторін не розкрила деталей, обмежившись заявою про те, що пройде ще одна зустріч.

Після берлінської зустрічі президент України Володимир Зеленський поскаржився канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на відсутність прогресу в мирному врегулюванні.