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Советники "нормандской четверки" сегодня не встретятся. Переговоры перенесли

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 13:47
Советники "нормандской четверки" сегодня не встретятся. Переговоры перенесли Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Встреча советников лидеров "нормандской четверки", которая была запланирована на сегодня, не состоится. Переговоры в формате видеоконференции перенесли.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к переговорам.

В то же время российские СМИ пишут, что переговоры политических советников перенесены на несколько дней по согласию сторон.

Отметим, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии РБК-Украина рассказал, что политические советники должны оценить выполнение договоренностей лидеров Украины, России, Германии и Франции. А также предложить новые подходы к урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку без этого невозможно надеяться на сдвиги в мирном процессе.

Напомним, прошлая встреча советников в Берлине не принесла конкретных результатов. По крайней мере, ни одна из сторон не раскрыла деталей, ограничившись заявлением о том, что пройдет еще одна встреча.

После берлинской встречи президент Украины Владимир Зеленский пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель на отсутствие прогресса в мирном урегулировании.

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